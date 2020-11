Am Johanneum sind kreative Konfliktlösungen gefragt

Tragende Säulen an einer großen Schule: Diese 16 Jugendlichen bilden das Peer-Mediations-Team am Herborner Johanneum-Gymnasium, das bei Konflikten zwischen Schülern vermittelt, um sie zu lösen. Foto: Tilo Benner

HERBORN - Seit 15 Jahren gibt es am Herborner Johanneum-Gymnasium Schulungen zum Peer-Mediator. Das Format ist nach noch recht zögerlichen Anfängen zu einem festen Bestandteil der pädagogischen Arbeit am Johanneum geworden.

"Die Ausbildung zur Mediatorin hat mir nützliche Werkzeuge an die Hand gegeben, die mir manchmal sogar ganz unbewusst in vielen, wenn nicht sogar allen zwischenmenschlichen Situationen meines Alltags weiterhelfen können", sagt beispielsweise Rabea Wagner, Abiturientin des Jahrgangs 2018, "Es sind diese treuen Begleiter, die mir dabei helfen, mich regelmäßig mit meiner Menschlichkeit auseinanderzusetzen und daran zu wachsen."

Im Februar 2005 hatte die Gesamt- und Schulkonferenz die Lehrer Jens Trocha, Günter Schütz, Manfred Werner, Karl Friedrich Schutte und Tilo Benner beauftragt, als Fachteam "Schüler übernehmen Verantwortung" vermittelnde Gespräche bei Konflikten zwischen Schülern anzubieten und zugleich das Projekt der Peer-Mediation am Johanneum in die Tat umzusetzen.

STICHWORT: PEER-MEDIATION Peer-Mediation ist eine pädagogische Methode, um Konflikte zwischen Gleichaltrigen (meist Schülern) aufzuarbeiten und zu lösen. Bekannt ist die Methode auch unter dem Namen "Streitschlichter", wobei bei diesem Namen nicht zum Ausdruck kommt, dass Schüler die Konflikte selbst lösen. Die Peer-Mediation beruht darauf, dass Schüler innerhalb einer Peer Group ("peer", englisch für "Ebenbürtiger", "Gleichgestellter") , häufiger und unkomplizierter miteinander ins Gespräch kommenEinem Lehrer würden sie bestimmte Probleme und Konflikte nicht so leicht erzählen. Um eine Peer-Mediation an einer Schule zu ermöglichen, müssen vorher einige Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet werden. Dies kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen. (Quelle: Wikipedia)

Zuvor hatte das Fachteam auf Initiative des damaligen stellvertretenden Schulleiters Bernd-Otto Müller mit finanzieller Unterstützung des Lions-Clubs Dillenburg eine Mediations-Fortbildung absolviert. Mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 besuchten dann erstmals zehn Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufe 10 die AG "Grundkurs Mediation", um sich zu Peer-Mediatoren ausbilden zu lassen. Ausgewählt worden waren sie aufgrund ihrer besonderen Kompetenzen in den Bereichen Empathie, Kommunikation und kognitive Leistungsfähigkeit. Inhalte und Fertigkeiten, die in der AG bis heute vermittelt werden, sind unter anderem die Weiterentwicklung des Einfühlungsvermögens und der Menschenkenntnis, das Analysieren und Lösen von Konflikten und nicht zuletzt das Planen, Moderieren und Reflektieren von Mediationsgesprächen.

Als Paten der Jahrgangsstufen 5 und 6 setzten die Schüler-Mediatoren ihre neu erworbenen Kenntnisse dann umgehend in die Praxis um.

In den Folgejahren wurden jedes Schuljahr neue Peer-Mediatoren ausgebildet, die ihre Tätigkeit für jeweils ein Jahr im folgenden Schuljahr ausübten. Zudem wurde der Einsatzbereich der Streitschlichtung auf die Jahrgangsstufe 7 ausgedehnt. Seit dem Wechsel auf G 8 wurde die Ausbildung in die Jahrgangsstufe 9 gelegt, was auch nach der Rückkehr zu G 9 beibehalten wurde.

Vize-Schulleiterin Kristine Tromsdorf und BFZ-Lehrer Tilo Benner leiten die inzwischen zwei Arbeitsgemeinschaften. Das am Johanneum-Gymnasium entwickelte Mediationskonzept überzeugte sogar den im pädagogischen Bereich renommierten Persen-Verlag in Hamburg, der das Konzept bereits im Jahr 2008 als Buch veröffentlichte.

In den vergangenen fünf Jahren ist das Interesse an der Mediationsausbildung am Johanneum gestiegen, berichtet die Schulleitung. Lehrer und Schüler nutzten vermehrt das Unterstützungsangebot.

Mediatoren-Arbeit hilft, Konflikte sachlich zu lösen

Die Peer-Mediatoren Philipp Keiner, Jasmin Droß, Tim-Luca Reif und Laura Groos ziehen nach den zwei Jahren Ausbildung und praktischer Erprobung eine Bilanz: "Wir sind Mediatoren, weil wir es schätzen, uns für die Schule einzusetzen. Die Arbeit hilft dabei, andere Menschen in Streitsituationen zu unterstützen und Konflikte im Alltag sachlich zu lösen."