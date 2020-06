Ampelbau am Ballersbacher Abzweig startet am Montag

Lange haben die Mittenaarer darauf gewartet: Am Abzweig der B 255 nach Ballersbach wird eine Ampel errichtet. Am Montag starten die Bauarbeiten. Foto: Tanja Eckel

Mittenaar-Ballersbach (red). Das jahrelange Gezerre um eine Entschärfung der oft gefährlichen Verkehrssituation auf der Bundesstraße B 255 an der Abzweigung nach Ballersbach soll nun ein Ende haben: Ab Montag, 8. Juni, lässt die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" dort eine Ampelanlage errichten.

Wie auch an der Abzweigung "Herborn-Seelbach-West", wo noch in diesem Jahr ebenfalls eine Ampelanlage aufgebaut werden soll, sei es das Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen als auch die Qualität des Verkehrsablaufs durch weniger Rückstauungen an diesem Einmündungsbereich zu steigern, heißt es in einer Mitteilung von "Hessen Mobil".

Rechtsabbiegen nach Ballersbach ohne Ampel

Sowohl der auf die B 255 einbiegende und der nach Ballersbach abbiegende Verkehr als auch der auf der Bundesstraße geradeausfahrende Verkehr wird künftig mit der Ampel geregelt. Wer von Seelbach kommend nach rechts in Richtung Ballersbach abbiegt, ist davon nicht betroffen. Aus Richtung Bicken wird es weiterhin einen Fahrstreifen in Richtung Seelbach und einen für die Linksabbieger nach Ballersbach geben.

Die Ampelanlage soll rund um die Uhr in Betrieb und durch sogenannte "vollverkehrsabhängige Signalprogramme" geschaltet sein. Heißt: Der Verkehr auf der B 255 hat Dauergrün, solange aus Ballersbach keine Fahrer kommen oder aus Bicken dorthin abbiegen wollen.

Detektoren in den Straßen und Kameras sollen erkennen, an welcher Haltelinie jemand an der Ampel auf Grün wartet. Die Kosten für den Bau dieser neuen Ampelanlage betragen rund 90 000 Euro.

Betrieb der Anlage soll in zweiter Juli-Hälfte starten

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. Juni. Während ihrer kompletten Dauer gilt in diesem Bereich ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Während der ersten beiden Abschnitte des Tiefbaus, bei dem unter anderem die Fundamente für die Ampelmasten gebaut werden, wird der Verkehr am Kreuzungspunkt B 255/K 58 mit Baustellenampeln geregelt. Dadurch bleibe die Zufahrt nach Ballersbach über die K 58 auch während der Bauarbeiten immer befahrbar.

Voraussichtlich Ende Juni könnten die Baustellenampeln wieder abgebaut werden, hieß es weiter. Während der weiteren Bauarbeiten wird die Fahrbahn teilweise verengt und somit der Linksabbiegestreifen nach Ballersbach verkürzt. Die neue Ampelanlage soll in der zweiten Juli-Hälfte in Betrieb gehen.