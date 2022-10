Andy Ost mit neuem Programm in Herborns "KulturScheune"

Freut sich auf das Herborn-Gastspiel: Andy Ost. Foto: Rauh

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Er spielt zum zweiten Mal in Herborn: Andy Ost gastiert mit "Ost in Translation" am Donnerstag, 13. Oktober, ab 20 Uhr in der "KulturScheune".

Wer die Welt nicht mehr versteht, braucht einen Übersetzer. Andy Ost zum Beispiel. Der Entertainer und Musiker nimmt sich ganz nebenbei auch noch den härtesten Gegner zur Brust, den ein Humorarbeiter überhaupt haben kann: sich selbst.

"Ost in Translation" ist mehr als leichte Unterhaltung oder ein bloßes Gag-Feuerwerk. Es ist ein retrospektiver Schlagabtausch mit dem eigenen Sein, als lebendiges Paradoxon zwischen "entweder oder" und "sowohl als auch" - und der Erkenntnis, wie viele Pointen dort versteckt sein können.

Wie schon der Vorgänger "Kunstpark Ost" verbindet "Ost in Translation" auf charmante Art und Weise tiefgehenden Humor mit fesselnder Musik, grandiosen Albernheiten mit ostschem Charme und ganz persönlichen Momenten mit purem Optimismus. Und das alles, ohne jemals behaupten zu wollen, er wüsste es auch nur im Ansatz besser.