Angehörige sollen in Herborn alte Gräber abräumen

Herborn

Herborn (red). Das Nutzungsrecht der Reihengrabstätten auf dem Friedhof in Herborn in der Abteilung V, in den Reihen 4 bis 5 ist abgelaufen. Die Stadt Herborn bittet die Angehörigen, vorhandene Grabmale sowie die Einfassungen, Fundamente und Grabschmuck bis zum 10. Oktober zu entfernen.

Anschließend ist die Grabstätte einzuebnen und einzusäen. Diese Arbeiten können auch von einem Steinmetz vorgenommen werden. Dieser muss die Zulassung der Stadt Herborn besitzen, die zur Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten auf den Friedhöfen der Stadt Herborn berechtigt.

Zudem besteht auf die Möglichkeit, die Stadt Herborn mit der Grabräumung schriftlich zu beauftragen. Die Gebühr beträgt 198 Euro.

Weitere Auskünfte gibt die Herborner Friedhofsverwaltung unter Telefon 0 27 72-70 82 40 oder 70 82 75.