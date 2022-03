Angestellter schlägt in Herborn Räuber in die Flucht

Symbolfoto: Dan Race/Fotolia

HERBORN - Zwei Taten, ein Täter? Diese Frage beschäftigt gerade die Ermittler der Herborner Polizei.

Wie diese erst am Montag mitgeteilt hat, ist am Dienstag vergangener Woche - es war der 1. März - ein Überfall auf das Juweliergeschäft in der Herborner Bahnhofstraße gescheitert: Kurz vor Ladenschluss gegen 17.45 Uhr betrat demnach ein Mann das Geschäft und gab zunächst vor, sich für den Schmuck in der Auslage zu interessieren.

"Plötzlich zog er eine Schusswaffe, richtete diese auf einen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe des Bargeldes", berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller. Der Angestellte habe den Mann gefragt, ob er sich unglücklich machen wolle, und ihn aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin sei der Mann aus dem Laden in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Zusammenhang mit Überfall auf Spielhalle möglich

Aufgrund der übereinstimmenden Täterbeschreibung gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Räuber möglicherweise im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Spielhalle in der Hauptstraße gegenüber dem "Platz an der Linde" am selben Abend stehen könnte.

Die Herborner Polizei bittet mögliche Zeugen der Geschehen, sich mit ihr unter Telefon 0 27 72-4 70 50 in Verbindung zu setzen.