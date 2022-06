"Ännchen" und ein "Festival der Liebe"

Unterhält sein Publikum mit traditioneller Chorliteratur, aber auch mit internationaler Schlagermusik: der Herborner Männerchor "Jugendfreunde". Foto: MGV "Jugendfreunde" Herborn

HERBORN - Endlich wieder ein Auftritt: Nach über zwei Jahren Zwangspause hatte der Herborner Männergesangverein "Jugendfreunde" zum Freiluftkonzert eingeladen. Als Kulisse diente der malerische Hof des Schlosses. Darüber spannte sich ein blauer Himmel. Dirigent Thomas Jopp hatte für diesen Nachmittag ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Mit "Conquest of Paradise" marschierten die Sänger ein und animierten das Publikum - darunter Dill-Sängerbund-Präsident Ralf Zobus und Herborns Erster Stadtrat Claus Krimmel - zum ersten Szenenapplaus. Gleichzeitig huldigte der Chor mit dem Beitrag dem im Mai verstorbenen Komponisten Vangelis.

"Jugendfreunde" gerieren sich ironisch als "alte Säcke"

Augenzwinkernd nahmen die "Jugendfreunde" sich mit der Humoresque "Wir sind die alten Säcke" selbst auf den Arm. Es folgten zart und anmutig vorgetragene Weisen wie "Ännchen von Tharau" und "O Du schöner Rosengarten", bei denen der Chor seine Stärke im Piano beweisen konnte. Besonders kam diese beim "Vater unser" von Hanne Haller zu Geltung.

Als Gegengewicht zum Chorgesang hatte der Verein zwei Instrumentalsolisten eingeladen, die den Zuhörern bewiesen, dass die Blöckflöten in ihrer ganzen Vielfalt ein besonderes Klangerlebnis sind. Andrea Hermes-Neumann, die den Männern seit über zehn Jahren jeweils an einem Wochenende als Stimmbildnerin und Trainerin zur Verfügung steht, und ihr Pianobegleiter Christian Tutschek führten das Publikum in die unterschiedlichsten Musikwelten.

Repertoire von Jazz über Pop bis zum Shanty "Wellerman"

Ob "Ain't misbehavin'" von "Fats" Waller oder "Georgia on my mind" von Carmichael: Das Repertoire reichte von Jazz über Blues bis hin zum "Manha do Carnaval".

Entsprechend buntgewürfelt setzten die "Jugendfreunde" nach. Internationale Schlager wie "One Way Wind" ("Cats"), "Yesterday" von den "Beatles" oder "So lang' man Träume noch leben kann" ("Münchener Freiheit") erklangen ebenso wie der "Ohrwurm" vom "Wellerman" - sehr rhythmisch und shanty-like interpretiert.

Den Abschluss des Konzertes bildeten "Ein Festival der Liebe" (Jürgen Marcus), bei welchem das hoch motivierte Publikum zum Mitsingen animiert wurde, und Reinhard Meys "Gute Nacht, Freunde". Nach drei Zugaben wurden die Besucher in den Juniabend entlassen.