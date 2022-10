Annerose und Reinhold Siefert feiern Goldhochzeit

Jetzt teilen:

HERBORN-SEELBACH - Vor 50 Jahren haben Annerose und Reinhold Siefert auf dem Standesamt in Herborn den Bund der Ehe geschlossen. Heute feiern sie ihre goldene Hochzeit. Die Trauung erfolgte in der Missionsgemeinde von Pastor Albert Sänger. Die Verbindung der beiden Jubilare entstand seinerzeit durch die Heirat eines Bruders von Annerose Siefert mit einer Odenwälderin. Reinhold Siefert stammt aus dem Odenwald und wurde am 20. Mai 1947 in Wald-Michelbach geboren. Dort wuchs er mit neun Geschwistern auf. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete er in der Lederbranche und später in der Herborner Metallveredelung.

Annerose Siefert, geborene Bieber, erblickte am 18. April 1953 in Herbornseelbach das Licht der Welt. Nach der Volksschule besuchte sie die Hauswirtschaftsschule in Dillenburg und war in einem örtlichen Apotheker-Haushalt angestellt.

Die Jubilarin resümiert im Rückblick ihrer 50-jährigen Ehe: "Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Uns wurden drei Söhne und eine Tochter geschenkt. Die ersten 20 Jahre unserer Ehe haben wir in Erbach und Michelstadt im Odenwald gewohnt und konnten vor 30 Jahren das Elternhaus in Herborn-Seelbach übernehmen und ausbauen."

Fotos Auf 50 Ehejahre blicken Annerose und Reinhold Siefert in Herbornseelbach zurück. Foto: Helga Peter 2

Fünf Enkel gehören

zu den Gratulanten

Während sich Annerose Siefert der Haus- und Gartenarbeit und besonders ihren Blumen widmet, begeisterte sich Reinhold Siefert früher für das "runde Leder". Er spielte aktiv Fußball, war Tormann und auch Schiedsrichter. Das Wandern zählte ebenfalls zu seinen Hobbys und dies ganz besonders gerne mit seinem Collie.

Am Freitag, 7. Oktober, sind Gratulanten in der Friedhofstraße 33 herzlich willkommen. Zu den Ersten zählen sicherlich die Kinder, Schwiegerkinder und auch fünf Enkel. Die Familienfeier ist für Sonntag, 9. Oktober, in Greifenstein im Restaurant "Zur schönen Aussicht" geplant.