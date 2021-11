Ansgar Roth erhält die Alfred-Dregger-Medaille

60 Jahre in der CDU und die Alfred-Dregger-Medaille in Silber (v.l.): Lukas Philipp Winkler, Sigrid Winkler und Hans-Jürgen Irmer zeichnen Ansgar Roth aus. Foto: CDU-Stadtverband Herborn

HERBORN-MERKENBACH - Herborns Christdemokraten haben sich im Merkenbacher Bürgerhaus zur Hauptversammlung des CDU-Stadtverbands getroffen. Dabei haben sie ihren Vorsitzenden Lukas Philipp Winkler, der dem Stadtverband seit 2017 vorsteht, im Amt bestätigt und treue Mitglieder geehrt.

Bilanz: Mit Blick auf die verlorene Bundestagswahl seiner Partei sagte Lukas Philipp Winkler: "Die Situation, welche die CDU Deutschland gerade durchmacht, gleicht einem Tsunami." In Bezug auf die Kommunalwahl im Frühjahr zog er hingegen ein positives Resümee und nannte die Arbeit der neuen "Koalition" aus CDU, SPD und Grünen in Herborn konstruktiv. Dem CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer dankte er für dessen zurückliegende Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter, was mit großem Applaus honoriert wurde.

Wahlen: Wie Winkler bestätigten die Christdemokraten auch seine Stellvertreter Jörg Michael Müller, Judith Jackel und Reiner Hühne sowie Schatzmeister Jan Michael Kegel in ihren Ämtern.

Horst Besserer zieht sich

aus dem Vorstand zurück

Jonas Trocha ist als Schriftführer Nachfolger von Horst Besserer, der sich nach langjähriger Tätigkeit aus dem Stadtverbandsvorstand zurückzog. Als Mitgliederbeauftragte fungiert nun Kerstin Hardt und als Beisitzer Jens Nießmann, Sven Decker, Mathias Weyel, Tobias Grebe, Philipp Görg und das 19-jährige Neumitglied Larissa Ernst.

Ehrungen: Herborns Ehrenbürger Ansgar Roth erhielt zunächst für 60-jährige Parteimitgliedschaft eine Auszeichnung und anschließend aus den Händen von Irmer die Alfred-Dregger-Medaille der CDU Hessen in Silber für besondere Verdienste. Roth war seit 1961 in verschiedenen Funktionen in Kommunalpolitik und Partei auf Stadt- und Kreisebene engagiert - zuletzt bis 2016 als Erster Stadtrat.