Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill nimmt an Forschungsprojekt teil

Baria Aslam (l.) und Joachim Spahn (r.).gewähren dem Projektteam um Professorin Christiane Solf von der Evangelischen Hochschule Dresden Einblicke in die Arbeit einer Familienbildungsstätte und eines Mehrgenerationenhauses.

HERBORN - "Niedrigschwellige Familienbildung für und mit Familien in kritischen Lebenskonstellationen" - unter diesem Leitgedanken steht ein Forschungsprojekt der evangelischen Hochschule Dresden, an dem sich seit Mai auch die Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lahn-Dill in Herborn beteiligt. Das Vorhaben sei auf drei Jahre veranschlagt, erläutert die Awo in einer Pressemitteilung.

Ein Projekt-Team um die Professorin Christiane Solf war jetzt im Familienzentrum im Walkmühlenweg zu Gast. Nach Angaben von Solf soll die Initiative den Zugang und die Nutzung von familienbildenden Angeboten durch Familien in mehrfach belasteten Lebenslagen erforschen und unterstützen. Gemeinsam mit Fachkräften und Eltern teilnehmender Einrichtungen würden niedrigschwellige Angebote entwickelt und methodisch-didaktische Anregungen für die Planung, Konzeption und Durchführung von Angeboten erarbeitet.

Für das Familienzentrum Herborn standen Gäste der Angebote "Türkisches Frauen-Frühstück" und "Drop In(klusive)", die zuständigen Honorarkräfte und Elternbegleiterinnen sowie drei hauptamtliche Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill dem Team Rede und Antwort.

Passgenaue

Angebote entwickeln

Baria Aslam vom sozialraumorientierten Begegnungs- und Familienzentrum, Roswitha Zoth aus dem Kindertagespflegebüro Nord und Joachim Spahn, Leitung Familienbildungsstätte und Mehrgenerationenhaus, gewährten den Gästen aus Sachsen zwei Tage lang Einblicke in die Arbeit eines Familienzentrums.

Das Projekt "Niedrigschwellige Familienbildung für und mit Familien in kritischen Lebenskonstellationen" wird von der evangelischen Hochschule Dresden in Kooperation mit dem Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt und der eaf-Bundesgeschäftsstelle (Servicestelle Forum Familienbildung) realisiert. Im Anschluss an die Forschungsphase unterstützt das Projektteam die teilnehmenden Einrichtungen bei der Entwicklung passgenauer niedrigschwelliger Angebote und begleitet diese bei der Umsetzung.