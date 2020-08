Auch Grüne kritisieren Baupläne am Weinberg

Bäume, wo das Auge hinsieht: Ein Blick aus Reiner Polsters Garten in die Natur des Herborner Weinbergs. Archivfoto: Christian Hoge

Herborn (red). Die Gegner möglicher Baupläne am Herborner Weinberg formieren sich: Nun hat sich auch der Stadtverband der Grünen deutlich positioniert.

"Die Grünen Herborn sprechen sich klar gegen eine Bebauung des Nikolaigrundes/Weinberges in Herborn aus", heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstandsteams. Dessen Antrag hatte die Versammlung des Stadtverbandes am Montag einstimmig angenommen. Der Appell: "Wir fordern die Stadtverordnetenversammlung und alle Fraktionen auf, kein Baurecht für den Weinberg zu beschließen."

Zuletzt hatten sich schon der Ortsverband des Bundes für Naturschutz und Umwelt, der langjährige Stadtarchivar Rüdiger Störkel vom Geschichtsverein Herborn und der Verein "Freunde der Flora Herbornensis" gegen das Vorhaben ausgesprochen. Ein privater Investor möchte auf fast 5000 Quadratmetern mehrere Wohnhäuser errichten. Der Weinberg ist ein Naturdenkmal und "sowohl ökologisch als auch aufgrund seiner geologischen Bedeutung für die Stadt Herborn von besonderer Bedeutung". Deshalb sei der Bereich, so die Grünen, "auf keinen Fall für eine Bebauung geeignet". Der Stadtverband verweist auf ein Gutachten des Planungsbüros, das die ökologische Bedeutung des Weinbergs aufzeige. Dazu gebe es dort schützenswerte Tierarten. Der Bewuchs sei zudem wichtig für den Luftaustausch der Kernstadt.

Vorstand: Auf keinen

Fall die Bäume fällen

An Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) und den Magistrat appellieren die Grünen, "endlich die Bevölkerung und die Stadtverordnetenversammlung vollumfänglich zu informieren". Weiter schreibt der Stadtverband: "Den Investor fordern wir auf, die Pläne zur Bebauung nicht weiter zu verfolgen und auf keinen Fall die Bäume zu fällen und die dortige Flora und Fauna zu zerstören."