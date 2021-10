Auch in diesem Jahr gibt es keinen Martinimarkt in Herborn

Eigentlich lockt der Martinimarkt Jahr für Jahr Tausende von Besucher in die Herborner Innenstadt. Archivfoto: Maik Rehorn

Traditionell findet Anfang November der Martinimarkt in Herborn statt - eigentlich. Denn: Wie schon 2020 hat die Stadt Herborn den beliebten, zweitägigen Krammarkt auch für dieses Jahr abgesagt. "Um größere Menschenansammlungen und die Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu vermeiden", heißt es aus dem Rathaus. Eigentlich lockt der Martinimarkt auch in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag Jahr für Jahr Tausende von Besuchern in die Innenstadt. Unter den derzeitigen Bestimmungen für Großveranstaltungen sowie den nötigen Abstands- und Hygieneregeln sei ein Martinimarkt aber nicht vorstellbar, so Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos). Archivfoto: Maik Rehorn