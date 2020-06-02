Dienstag,
02.06.2020 - 15:02
2 min
Aufregender Ausnahmezustand im Autokino in der Au
Kabarettabend mit Florian Schroeder auf dem Herborner Festplatz: Seine Stärke ist das genaue Beobachten und pointierte Wiedergeben der politischen und gesellschaftlichen Situation.
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