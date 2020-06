Aus Auto geworfene Bierflasche entlarvt Promillefahrer

Eine aus dem fahrenden Auto geworfene Bierflasche entlarvte einen Promillefahrer bei Herborn. Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa

UCKERSDORF - Manche Geschichten kann man sich nicht ausdenken: Eine Streife des Regionalen Verkehrsdienstes ist am Donnerstagmorgen auf der Landstraße zwischen Medenbach und Uckersdorf unterwegs. Vor ihnen fährt ein VW Caddy. Plötzlich wirft dessen Fahrer im hohen Bogen eine Bierflasche aus dem Fenster, wie die Polizei mitteilt. Abgesehen von dem Umweltverstoß interessierte die Ermittler selbstverständlich auch, ob der Fahrer die Flasche selbst geleert hatte. Also stoppten sie den Wagen in Uckersdorf und gingen der Sache auf den Grund.

Sofort schlug den Ordnungshütern eine Alkoholfahne entgegen. Der Alkoholtest des 46-jährigen Breitscheiders brachte es auf 2,18 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dillenburger Wache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf den Breitscheider kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Dass er mit der Entsorgung der Bierflasche eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, fällt dabei nicht besonders ins Gewicht.