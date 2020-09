Aus Pfarrer Stefan Schneider wird ein Pastor

Von der Dill an die Oste: Stefan Schneider verlässt nach elf Jahren als evangelischer Pfarrer das Amdorfbachtal. Am 27. September verabschiedet ihn seine Gemeinde. Foto: Holger-Jörg Becker-von Wolff

Herborn-Burg (red). Für die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Ambachtal in Amdorf, Burg und Uckersdorf kam die Nachricht überraschend: Pfarrer Stefan Schneider zieht mit seiner Frau Susanna nach Norddeutschland. Von der Dill an die Oste: 15 Jahre lang war Schneider im evangelischen Dekanat an der Dill tätig, davon elf Jahre evangelischer Pfarrer im Amdorfbachtal.

Nun wechselt der aus Pohlheim-Watzenborn stammende Seelsorger 400 Kilometer nördlich zur evangelischen Kirchengemeinde Heeslingen. Aus dem Pfarrer der Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau wird ein Pastor der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover: "Der Titel ist für mich noch etwas gewöhnungsbedürftig und es ist ein Sprung ins Neuland", sagt Stefan Schneider und schmunzelt, "aber mich reizt die neue Aufgabe".

Ein Kollege, der wie Stefan Schneider ebenfalls im kirchlichen "Fresh X"- Netzwerk mitarbeitet, erzählte ihm von der Kirchengemeinde Heeslingen in der Metropolregion vor den Toren Hamburgs, die in den neun zugehörigen Dörfern einen enormen Zuzug aus Hamburg und Bremen verzeichnet. Die Pfarrer kamen ins Gespräch, und es stand die Frage im Raum, ob er nicht der zweite Pastor für die Gemeinde werden möchte.

"Mit dieser Entwicklung hatte ich vor einigen Monaten selbst nicht gerechnet", sagt Stefan Schneider, der als Werder-Bremen-Fan eine gewisse Affinität zum Norden nicht verleugnen kann. "Wir haben uns als Familie und ich als Pfarrer hier im Amdorfbachtal immer sehr wohl gefühlt", sagt Schneider. "Das aufzugeben schmerzt schon."

Andererseits reizt ihn die Herausforderung: "Wenn ich nochmal was Neues beginne, dann jetzt", sagt der 57-Jährige. Gemeinsam mit seiner Frau (54) und den Kindern habe er den Sprung ins Neuland beraten und abgewogen. "Unsere Kinder Manuela, Dennis und Johannes sind erwachsen und leben nicht mehr bei uns im Haus. Sie tragen den Wechsel aber mit."

Was ihn an der neuen Stelle reizt? "Es ist die Aussicht in einem Team mit einem Pfarrkollegen und einem Gemeindediakon an nur einem Gottesdienstort zu arbeiten", sagt Stefan Schneider, "mit dem Kollegen teile ich viele inhaltliche Übereinstimmungen: Wir wollen gemeinsam neue innovative Formen von Gemeindearbeit ausprobieren und schauen, wie wir das Evangelium zu den Menschen in die Dörfer und Neubaugebiete tragen können."

Neben den "traditionellen" Gottesdiensten gibt es dort einmal im Monat ein alternatives Angebot mit zeitgemäßer Musik und themenbezogener Predigt. "Auch hier im Dekanat an der Dill habe ich immer versucht, Tradition und Moderne zusammenzuführen", sagt Schneider. "Ich habe für moderne Gottesdienstformen und Zielgruppenarbeit geworben und im Amdorfbachtal manches umgesetzt. Das tolle Miteinander in der Kirchengemeinde Ambachtal und im Dekanat werde ich ebenso vermissen wie die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen in den drei Orten."

Präses Wolfgang Wörner dankt Pfarrer Stefan Schneider für seinen langjährigen Dienst im Dekanat an der Dill: "Stefan Schneider hat im Amdorfbachtal eine ganze Reihe innovativer Projekte zum Gemeindeaufbau auf den Weg gebracht, die auch weit über die Grenzen seiner Kirchengemeinde ausgestrahlt haben."

Als Pastor wird Stefan Schneider an der Sankt-Viti-Kirche in Heeslingen - übrigens eine der ältesten Kirchen zwischen Elbe und Weser - am Sonntag, 8. November um 14.30 Uhr eingeführt. Die Verabschiedung im Amdorfbachtal soll am Sonntag, 27. September, um 14 Uhr als Open-Air-Gottesdienst vor dem evangelischen Gemeindehaus in Burg stattfinden.

Die Vertretung während der Vakanz übernehmen Pfarrer Andree Best aus Herborn und Pfarrer Martin Slenczka aus Herbornseelbach. Die vakante Vollzeit-Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Ambachtal soll bald ausgeschrieben werden, teilte der Kirchenvorstand mit.