Aus Wortgefecht wird handfester Streit

Herborn-Hörbach (red). In Hörbach sind am Freitagabend eine 40-jährige Hundehalterin und ein 61 Jahre alter Mann in Streit geraten. Als eine Bekannte der Frau wenig später vermitteln wollte, geriet die Situation ein zweites Mal außer Kontrolle. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Die 40-jährige Hörbacherin war demnach gegen 17.30 Uhr mit ihren beiden Hunden auf einem Spaziergang. Dabei ließ sie die Hunde auf einer Wiese an dem Feldweg, der parallel zum Alten Kirchweg in Richtung Autobahn führt, laufen. Plötzlich stand ein Mann vor ihr und forderte sie auf, sofort das Grundstück zu verlassen.

Hörbacherin erleidet an

Stirn und Hals Verletzungen

Den Hinweis, dass es sich um einen allgemein zugänglichen Weg handele, habe der 61-Jährige nicht gelten lassen. In der Folge wurde aus dem Wortgefecht eine handfeste Auseinandersetzung, bei der die Hörbacherin Verletzungen an Stirn und Hals erlitt. Über den Ablauf machten die Beteiligten der Polizei gegenüber unterschiedliche Angaben.

Nachdem die Frau sich einer Angehörigen offenbart hatte, suchte diese den 61-Jährigen gegen 20.30 Uhr auf, um ihn zur Rede zu stellen. Laut Polizei eskalierte diese Aussprache wenig später ebenfalls bis hin zu Nötigung, Beleidigung und Bedrohung. Auch dazu schilderten die Beteiligten die Geschehnisse unterschiedlich.

Das ist auch der Grund dafür, warum die Polizei Zeugen der beiden Auseinandersetzungen sucht und fragt:

Wer hat die Hundehalterin und den 61-Jährigen am Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem Feldweg parallel zum Alten Kirchweg streiten sehen?

Wer hat die Geschehnisse gegen 20.30 Uhr im Alten Kirchweg mitbekommen?

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu einer der Auseinandersetzungen oder auch zu beiden machen können, sich bei ihnen unter Telefon 0 27 71-90 70 zu melden.