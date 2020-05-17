Sonntag,
17.05.2020 - 14:58
1 min
Ausbau des Herbornseelbacher Steinbruchs ist vom Tisch
Am Ende gab es nur ein "Ja" und fünf Enthaltungen: Mit deutlicher Mehrheit lehnt das Herborner Stadtparlament eine Erweiterung des Diabas-Tagebaus ab.
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