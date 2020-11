Ausgediente Handys in Herborn spenden und damit Gutes tun

Ungenutzt: In Deutschland liegen Abertausende von alten Handys und Smartphones in Schubladen herum und verstauben. Herborns Weltladen möchte mit ihnen Gutes tun. Foto: Lisa Ducret/dpa

HERBORN - Das ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterteam des Herborner Weltladens am Kornmarkt beteiligt sich noch bis zum 15. November an der bundesweiten "Woche der Goldhandys". Das katholische Hilfswerk "Missio" ruft zu Spenden von ausgemusterten Mobiltelefonen für einen guten Zweck auf.

Der Weltladen hat nach Angaben von Vorstandsmitglied Eva Sträßer in den vergangenen Jahren knapp 40 Kilogramm gebrauchte Handys an "Missio" geschickt.

Rohstoffe schonen, um

die Umwelt zu schützen

Mobiltelefone sind im wahren Sinne des Wortes Gold wert: Rund 3,8 Tonnen des Edelmetalls befinden sich - so schätzen Experten - bundesweit in Exemplaren, die ungenutzt in den Schubladen vor sich hin verstauben.

Mit den Recycling-Erlösen unterstützt "Missio" Hilfsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo. Viele Menschen leiden dort unter einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg um Coltan, Gold und andere wertvolle Rohstoffe, die in Handys stecken und an denen sich die Kriegsparteien illegal bereichern.

Die Handysammlung dient aber auch dem Umwelt- und Klimaschutz: Da viele der seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt werden, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt, damit sie die Umwelt nicht belasten.