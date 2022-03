Auto fängt in Herborner Tankstelle Feuer

Brenzlige Situation: Mitarbeiter haben das brennende Auto von den Zapfsäulen weggeschoben, jetzt rückt ein Löschtrupp der Feuerwehr den Flammen zu Leibe. Foto: Feuerwehr Herborn

HERBORN - Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Am frühen Mittwochmorgen hat an der Tankstelle in der Westerwaldstraße in Herborn ein Auto gebrannt.

Um 6.11 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden. Demnach war eine Frau kurz zuvor noch auf der Autobahn unterwegs gewesen, als sie ein Problem an ihrem Fahrzeug bemerkte. Da sie keine Ortskenntnis besaß, verließ sie die A 45 an der Anschlussstelle Herborn-West und steuerte die Tankstelle in der Stadt an.

Kurz nachdem sie dort in der Westerwaldstraße angekommen war, fing ihr Kombi ohne Fremdeinwirkung an zu brennen. "Die Mitarbeiter der Tankstelle reagierten vorbildlich, schoben den Pkw von den Zapfsäulen weg und wählten den Notruf", lobte ein Sprecher der Feuerwehr.

Am Kombi entstand ein Totalschaden

Die setzte kurz darauf einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr ein, löschte das Feuer und hielt es so von dem Tankstellengebäude fern. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden.

Bei dem Einsatz unter Leitung von Stadtbrandinspektor Kai Reeh waren 13 Kräfte der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen sowie eine Polizeistreife vor Ort.