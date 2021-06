Autofahrer lässt verletzten Radler liegen und haut ab

Symbolfoto: dpa

HERBORN-UCKERSDORF - Erst am Dienstag hat die Polizei folgende Meldung gemacht: Ein 25-Jähriger war am 18. Mai - ein Dienstag - um 21.20 Uhr mit einem Fahrrad auf der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg unterwegs. In Höhe des Abzweigs in Richtung Donsbach überholte ein schwarzer VW Golf IV den Radfahrer.

Offensichtlich schnitt der Autofahrer den Weg des 25-Jährigen und fuhr hupend an ihm vorbei, sodass dieser die Kontrolle über sein Rad verlor. Der aus einem Breitscheider Ortsteil stammende Mann überschlug sich mehrfach. Verletzt musste er sich in ein Krankenhaus begeben.

Der unbekannte Golf-Fahrer dagegen flüchtete von der Unfallstelle. Die Herborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen. Hinweise auf den Unfallverursacher oder den schwarzen VW Golf IV erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.