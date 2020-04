Autokino öffnet auf Herborns Festplatz

Autokino: So wie hier soll es vom 29. Mai bis 4. Juni auch am Festplatz in der Herborner Au zugehen. Foto: Viktor Birkus/stock.adobe.com

Herborn (red). Landauf, landab erleben Autokinos eine Renaissance. Auch in Herborn wird man bald Filme unter freiem Himmel von seinem Auto aus genießen können. Und nicht nur das.

Vom 29. Mai bis 4. Juni wird auf dem Festplatz am Walkmühlenweg in der Au neben einer 16 x 8 Meter großen Leinwand auch eine Bühne aufgebaut. "Wir möchten dort nicht nur Filme zeigen, sondern auch Comedy-Events präsentieren. Eben all das, was im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen möglich ist und was die Menschen gerade so sehr vermissen", sagt Jörg Michael Simmer, Geschäftsführer der Herborner Stadtmarketing-GmbH, die das Programm organisiert.

Dazu gibt es Beschränkungen: Es dürfen höchstens 250 Pkw auf den Festplatz und die Besucher ihr Auto im Normalfall auch nicht verlassen. "Die Übertragung des Tons funktioniert dabei über UKW-Sender im guten alten Autoradio", erklärt Simmer.