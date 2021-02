Automarder knacken in Seelbach drei Autos

Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

HERBORN-SEELBACH - Autoknacker haben zwischen 22.15 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag in Herbornseelbach vor der Hardt drei Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt. Betroffen waren ein roter Seat Leon, ein grauer VW Golf und ein weißen Audi A4 Kombi. Ihnen fielen Bargeld, eine Sonnenbrille, ein Ladekabel sowie ein Friseurkoffer in die Hände. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf mindestens 1500 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen dort verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.