B 255: Spitzenreiter hat Tempo 163 drauf

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/DILLENBURG - (red). Der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill hat bei seinen jüngsten Kontrollen am vergangenen Donnerstag ganz unterschiedliche Verstöße geahndet. Insgesamt erhoben die Beamten Barverwarnungen und Sicherheitsleistungen in Höhe von 530 Euro.

Die Spezialisten, die von der Bereitschaftspolizei Lich unterstützt wurden, bauten zunächst am Vormittag eine Messstelle an der Bundesstraße 255 in Höhe des Steinringsbergs auf und suchten sich eine Kontrollstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in Dillenburg aus.

Teleskopschlagstock bei Herborner gefunden

Fazit: Sieben Fahrzeugführer waren auf der Bundesstraße zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein 30-Jähriger aus Rheinland-Pfalz. Sein Messergebnis zeigte 163 Kilometer pro Stunde bei erlaubtem Tempo 100 an. Der Raser muss mit einem Monat Fahrverbot, einer Geldbuße von 240 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.

Bei einem Fahrer aus Herborn, der von dem Beamten direkt nach der Messung angehalten wurde, fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock im Fahrzeug und stellten diesen sicher. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß leiteten die Kontrolleure gegen den Herborner ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Sieben Fahrer sind nicht angeschnallt

Auch ein Rollerfahrer geriet in die Kontrolle. Ein kurzes Beschleunigen im Stand zeigte schon auf, dass es sich bei dem geführten Zweirad nicht um ein Mofa handeln konnte. Auf dem mitgeführten Rollenprüfstand stellten die Polizisten eine Höchstgeschwindigkeit von 55 Kilometer pro Stunde fest. An dem Zweirad war offenbar der in der Variomatik befindliche Distanzring gegen einen schmaleren Ring ausgetauscht worden. Darüber hinaus war die Kupplungsfeder gegen eine leistungsstärkere Feder ausgewechselt.

Die Fahrt war für den 29-jährigen Dillenburger an der Kontrollstelle zu Ende, und er musste den restlichen Weg seinen frisierten fahrbaren Untersatz schieben.

Ein Fahrzeuglenker konnte seine Finger nicht vom Handy lassen, sieben Fahrer waren nicht angeschnallt, und einer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, teilte die Polizei mit, die gleichzeitig weitere Kontrollen für die kommenden Wochen ankündigte.