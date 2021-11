B 255/B 277 gesperrt: Herborner Baustelle wird umgeräumt

Der neue Asphalt ist drauf, die Pfeile sind aufgemalt: An der Reuterbergkreuzung geht es demnächst auf dieser Fahrspur in Richtung Dillenburg. Die letzten Arbeiten am Rande der Fahrbahn werden gerade erledigt. Foto: Martin H. Heller

HERBORN - Der erste Teil der Sanierung der Herborner Reuterbergkreuzung ist so gut wie erledigt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17./18. November, wird daher die Baustellenverkehrsführung für den zweiten Bauabschnitt umgerüstet.

Dafür muss die Kreuzung der Bundesstraßen B 255/B277 voll gesperrt werden. Diese Sperrung gilt von Mittwochabend etwa ab 20 Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr.

Der Verkehr aus Richtung Sinn in Richtung Dillenburg wird währenddessen über den Autobahnzubringer, an der Anschlussstelle Herborn-Süd vorbei und durch Herborn zur Alsbachkreuzung umgeleitet, wo er wieder auf die B 255/B 277 auffahren kann. In der Gegenrichtung gilt ab der Kreuzung an der Alsbachbrücke die gleiche Umleitungsstrecke. Eine Zu- und Ausfahrt vom Reuterberg ist während dieser Nachtsperrung nur über die Rampe der B 255 von beziehungsweise zu der Schießplatzkreuzung möglich.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahn der B 277 in Fahrtrichtung Sinn/Wetzlar erneuert. Dafür sind etwa drei Wochen vorgesehen. Währenddessen wird der Verkehr mit je einem Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Dillenburg geführt.

Umleitung zum Reuterberg bleibt weiter bestehen

An der Reuterbergkreuzung kann man dann nicht nach Herborn abbiegen, sondern muss die Umfahrung nutzen.

Die reguläre Zufahrt zum Reuterberg ist während dieses Bauabschnitts wieder offen. Der Reuterberg und das Rittal-Werk am Stützelberg können aber weiterhin nur aus Richtung Sinn kommend erreicht werden. Die Auffahrt vom Reuterberg auf die B 277 ist nur in Richtung Dillenburg möglich. Die Umleitung für Fahrzeuge, die von Dillenburg kommen und auf den Reuterberg wollen, bleibt bestehen - für Pkw über die Feldwegbrücke und für Lkw über den Kreisel in der Austraße.