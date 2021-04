B255: Fünf Leichtverletzte nach Kollision

Die Unfallstelle konnte am Donnerstagnachmittag recht schnell geräumt werden. Die Polizei Herborn war mit einer Streife vor Ort. Symbolfoto: dpa

HERBORN - Um kurz vor 17 Uhr machten sich Polizeistreife, Krankenwagen und Feuerwehr am Donnerstag auf den Weg zur Bundesstraßen-Abfahrt Amdorf. Hier, zwischen Herborn und Driedorf, waren zwei Autos wohl aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zusammengestoßen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt, ein Unfallbeteiliger musste in die Wetzlarer Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, eine Sperrung der B255 war nicht nötig. Zum Schaden an den Fahrzeugen ist gegenwärtig noch nichts bekannt.