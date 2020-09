Balkonbrand erfordert Drehleitereinsatz

Mit der Drehleiter war die Herborner Feuerwehr angerückt, um den Balkonbrand im Dachgeschoss zu löschen. Foto: Jörg Fritsch

Herborn (rade). Auf rund 20 000 Euro schätzt Herborns Stadtbrandinspektor Kai Reeh den Sachschaden, den am Dienstagmittag ein Brand in der Herborner Hauptstraße verursacht hat. Personen wurden bei dem Unglück nicht verletzt.

Gegen 13 Uhr waren die Brandschützer zu einem Zimmerbrand alarmiert worden. An der Ecke Hauptstraße/Westerwaldstraße stellte sich dann aber schnell heraus, dass es auf einem Balkon im Dachgeschoss zu einem Brand gekommen war. Was das Feuer entfacht hatte, konnte der Chef der Feuerwehr am Dienstag noch nicht sagen.

30 Einsatzkräften war es dann aber schnell gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Allerdings war durch die Hitzeentwicklung bereits ein Fenster zu Bruch gegangen, sodass Rauch ins Gebäude eindringen konnte.

Über zerstörtes Fenster gelangt Rauch ins Haus

Man habe die Wohnung deshalb zunächst geschlossen gehalten, um weitere Rauchzufuhr auszuschließen, erklärte Reeh. Um den Brand auf dem Balkon zu löschen, setzte die Herborner Wehr ihre Drehleiter ein.