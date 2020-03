BAMF entscheidet: Iranische Konvertitin Mahsa darf bleiben

Die iranische Konvertitin Mahsa darf in Deutschland bleiben. Foto: Tobi Manges

HERBORN - Die iranische Konvertitin Mahsa darf in Deutschland bleiben. Am Mittwoch wurde ihr Flüchtlingsstatus offiziell anerkannt. Das bestätigte Georg Müller von der "Christlichen Initiative Herborn". Eine Abschiebung ist damit vom Tisch. In Herborn hatten sich zahlreiche Menschen mit einem Gebetsmarsch und einer Petition für sie stark gemacht.

Mahsa sei "zu Tränen gerührt" gewesen, als sie die Nachricht erhalten habe, berichtet Georg Müller. In Wirklichkeit heißt die Iranerin anders. Sie musste im November 2015 aus ihrer Heimat fliehen. Damals war sie 34 Jahre alt. Sie war zum Christentum konvertiert - für ihre hoch angesehene und einflussreiche muslimische Familie ein Skandal. Ein Bruder Mahsas gehört der iranischen Regierung an, ein anderer arbeitet für die Religionspolizei. Sie drohten Mahsa mit dem Tod. Aus Angst vor ihrer Familie gab sich die Iranerin bis jetzt auch in Deutschland nicht zu erkennen.

In Herborn hatten Christen mit einem Gebetsmarsch für Mahsas Verbleib demonstriert und eine Petition an den Hessischen Landtag gestartet.