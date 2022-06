Bau von 60 Wohnungen im Herborner Hinterthal auf Eis

Ein Jahr ist es her, dass das Areal am Hinterthal so aussah wie auf diesem Drohnenfoto. Weil sich Bebauungsplanänderung und Austausch belasteten Bodens in die Länge zogen und gleichzeitig Förderungen gestrichen wurden und Baukosten rasant stiegen, muss das Projekt erst einmal auf Eis gelegt werden. Archivfoto: Siegfried Gerdau