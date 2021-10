Bauarbeiten am Reuterberg: Bushaltestelle fallen vorerst weg

Hier wird's eng: "Hessen-Mobil" lässt die Reuterbergkreuzung sanieren. Das wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Archivfoto: Katrin Weber

HERBORN - Jetzt, da die Baustelle an der Kreuzung von B 255 und B 277 am Fuß des Herborner Reuterbergs eingerichtet ist, ergeben sich Änderungen im Verkehr zweier Buslinien.

Wie die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) am Mittwoch mitgeteilt hat, kann die Stadtbuslinie 500 (Reuterberg - ZOB - Freibad - Friedhof - ZOB - Reuterberg) die Haltestellen Reuterberg und Zeisigweg, bei Balzer & Nassauer und am Eisernen Steg bis voraussichtlich 7. Dezember nicht anfahren.

Auch die Buslinie 530 ist

von der Änderung betroffen

Die Linie 530 (Herborn - Sinn - Greifenstein - Driedorf - Mengerskirchen) fährt während der Bauarbeiten über die Austraße in Richtung Busbahnhof, sodass sie die Haltestelle am Eisernen Steg ebenfalls nicht andienen kann.

Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar @vldw.de zur Verfügung.