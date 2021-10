Bäume aussuchen und dann in Herborn pflanzen

Es tut sich etwas: Die Pflanzaktion des Vereins Freunde der Flora Herbornensis an der Dill in Herborn geht weiter. Archivfoto: Christian Hoge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Schon im Herbst 2020 hatte der Verein der Freunde der Flora Herbornensis am Dillufer Bäume und Sträucher gepflanzt, um Hummeln, Bienen und anderen Insekten, vielen Vögeln und kleinen Säugetieren wie Eichhörnchen und Igeln, aber auch Fröschen und Eidechsen Heimat und Nahrung zu geben. Die Bäumchen sind gut angewachsen, und nun soll die Pflanzaktion weitergehen.

Michael Kuhlmann von der gleichnamigen Herborner Gärtnerei hat die dafür benötigten Büsche und Bäumchen für den Verein besorgt. Von Mittwoch, 27. Oktober, bis 5. November (Freitag) werden sie in eigenem Bereich in der Gärtnerei zu besichtigen sein.

Wie im vorigen Jahr können Herborner Bürger, die sich für mehr Grün in der Stadt und ein schönes Dillufer einsetzen, ein Bäumchen für die Pflanzung kaufen oder sich mit einer Spende an dem Pflanzprojekt beteiligen. Am Samstag, 30. Oktober, wird der Verein unterhalb der Pflanzung und an der Dill Blumenzwiebeln für Frühblüher stecken, und am Samstag, 6. November, und Donnerstag, 11. November, werden dann die Bäumchen gepflanzt.

Wer mitmachen möchte, sollte sich dafür anmelden

Wie bei allen anderen Veranstaltungen des Vereins sind auch bei diesem Projekt alle interessierten Mitbürger eingeladen, mitzumachen. Wer bei einer dieser Aktionen helfen möchte, kann sich bei Thomas Bachmann unter Telefon 0 27 72-5 40 37 48 zwecks weiterer Informationen melden.