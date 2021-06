1 min

Baupläne für das Hinterthal: Zwei Ortstermine stehen fest

Der Herborner Bauausschuss will sich an Ort und Stelle ein Bild machen - und das gleich zweimal: zunächst an einem ähnlichen Objekt in Gießen, dann am früheren Rewe-/Toom-Gelände.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg