Bauschutt und Müll bei Herborn in den Wald geworfen

Bretter, Duschkabine, Rollladenteile aus Kunststoff: Die Polizei hofft, dass jemand Angaben zur Herkunft des bei Herborn in den Wald geworfenen Mülls machen kann? Fotomontage: Polizei

HERBORN - Zwischen dem Merkenbacher Stich und dem Rehberg verläuft in Herborn die Baustraße parallel zur Autobahn A 45. Dort haben Unbekannte Rollladenlamellen aus weißem Kunststoff, Holzbretter, eine Duschwand und Hausmüll einfach in den Wald geworfen.

Mutmaßlich befuhren die Umweltfrevler die Baustraße vom Merkenbacher Stich aus in Richtung Rehberg. Vor dem Wald führt rechts ein Weg von der Baustraße ab, der wiederum an einer Schranke endet. Dort warfen die Unbekannten den Unrat in den Wald.

Wann genau dies geschehen, kann die Polizei zwar nicht sagen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der Müll nach dem 12. August (Freitag) dort gelandet ist.

Hinweise auf die Umweltfrevler oder zur Herkunft der Gegenstände nimmt die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.