„Bedeutet viel“: Malteser erfüllen Herbornerin Herzenswunsch

Herborn - Mehr als 500 Kilometer trennen Herborn von Inning am Ammersee. Wer sich ins Auto setzt, erreicht die idyllische Gemeinde in Oberbayern in gut fünf Stunden – wenn der Verkehr mitspielt. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, nimmt den Zug. All das kann Marta Behrendt nicht tun. Für sie ist die Reise in den Süden Deutschlands mehr als ein ganz normaler Ausflug. Es ist ein Herzenswunsch.

Der Malteser Hilfsdienst im Lahn-Dill-Kreis erfüllt lebensverkürzend erkrankten Menschen wie ihr solche Wünsche, die die letzten im Leben sein könnten. Sie sind sehr persönlich: „Noch einmal an den Ammersee fahren, wenigstens einmal selbst auf der Sitzbank sitzen, die ich in Inning am Ammersee gespendet habe“, sagt die Herbornerin.

Fahrt von Herborn nach Inning

Die Malteser machten das möglich: Mit dem „Herzenswunschkrankenwagen“ und zwei Ehrenamtlichen ging es am 15. Oktober von Herborn nach Inning – mit einem Zwischenstopp auf dem Münchener Viktualienmarkt.

In der bayerischen Landeshauptstadt war Marta Behrendt vor ihrem Umzug nach Mittelhessen zu Hause, dort hat sie bis heute ihren Freundeskreis. Der erwartete sie am Ammersee – ebenso wie Mitglieder einer MSA-Gruppe, die sie mitbegründet hatte: „Darunter waren auch bekannte Forscher und Ärzte und der Vorstand eines Vereins. Sie alle setzen sich für MSA-Erkrankte ein.“

(v.l.n.r.) Sylke Trense, Stellvertretende Koordinatorin Herzenswunsch (Malteser Hilfsdienst e.V., Gliederung Wetzlar), Marta Behrendts Freundin Claudia Reich, die die Fahrt begleitet hat, Marta Behrend, Markus Ferber (Ehrenamtlicher Helfer, Malteser Hilfsdienst e.V., Gliederung Wetzlar). (© Malteser/Michel Obert) MSA steht für Multisystematrophie – eine schnell fortschreitende und unheilbare neurologische Erkrankung, mit etwa fünf bis neun Jahren Lebenserwartung nach Diagnose. Sie hat Ausfallerscheinungen bei Sprache und Motorik zur Folge ebenso wie andere körperliche Symptome. „Wie auch der Name sagt: Es werden mehrere Körpersysteme befallen, innere Organe – vom Schlucken bis Schwitzen ist alles möglich", erklärt Marta Behrendt, die in Herborn in einer Einrichtung für betreutes Wohnen lebt. Mal eben ins Auto, in den Zug oder sogar ins Flugzeug steigen? Aufgrund der fortgeschrittenen Krankheit ist das für sie alles undenkbar.

Eine in München lebende Freundin machte sich daher auf die Suche nach einer Reisemöglichkeit – und wurde schließlich auf der Internetseite des Malteser Hilfsdienstes in Bayern fündig. Dort fand sie das Angebot des „Herzenswunsch-Krankenwagens“: „Träume und Wünsche bekommen eine ganz andere Dimension, wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Diese letzten Wünsche, die den Menschen oft alles bedeuten, wollen wir ihnen erfüllen“, heißt es dort.

Freundin setzte sich mit Maltesern in Verbindung

Die Freundin setzte sich mit den Maltesern in Bayern in Verbindung. Gemeinsam entschieden sie, dass es aus logistischen Gründen einfacher sei, die Reise in Herborn zu starten. So kamen die Malteser in Wetzlar ins Spiel.

In Wetzlar steht für das Projekt „Herzenswunsch“ ein zwölfköpfiges Team bereit, darunter ausgebildete Einsatzsanitäter sowie Rettungs-, Notfallsanitäter und Rettungsassistenten, die die Fahrt ehrenamtlich in ihrer Freizeit begleiten. „Begleiten“ deshalb, weil die „Gäste“ während des Transports keine Patienten im klassischen Sinne sind.

Bei den Begleitern handelte es sich um eine Freundin von Marta Behrendt sowie Markus Ferber, erfahrener Rettungsdienstmitarbeiter der Malteser, und Sylke Trense, stellvertretende Koordinatorin des Dienstes am Standort Wetzlar. „Unsere Gäste werden während der Fahrt zwar medizinisch versorgt, aber anders als bei einer Fahrt im Krankenwagen, wo das medizinische Personal die Verantwortung trägt, sagt bei einer ,Herzenswunsch‘-Fahrt dagegen der Gast – im wahren Sinne des Wortes – wo es langgeht“, erklärt Ferber.

Der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ .Der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ bringt Menschen in der letzten Lebensphase dorthin, wo sie alleine nicht mehr hinkommen. Noch einmal das Meer sehen, das Heimatdorf besuchen, an einer Familienfeier teilnehmen, im Fußballstadion dem Lieblingsclub zujubeln, noch einmal auf einem Konzert der Lieblingsband abfeiern – auf diese Weise können schwerkranke Menschen Abschied nehmen, noch einmal genießen oder sich einfach wie früher fühlen. Der Malteser-Einsatz kostet den Gast und seine Angehörigen nichts. Die „Herzenswunsch“-Fahrten werden komplett aus Spenden finanziert und leben vom Engagement des Malteser Hilfsdienstes und seiner Ehrenamtlichen.

In ihrem Internetblog www.leben-mit-msa.de schreibt Marta Behrendt darüber, wie sie 2018 die Diagnose „MSA-C“ erhielt. Erste Symptome dieser Krankheit, von der sie bis dahin nie gehört hatte und für die es bisher keine Heilung gibt, spürte sie bereits zwei Jahre zuvor. „Ich bin Grafikdesignerin, habe eine Grafik-Abteilung geführt, Fotoshootings geleitet und bis vor einigen Jahren als E-Commerce-Managerin gearbeitet“, beschreibt die Herbornerin ihr Leben, das sie bis zu der Krankheit als „schnelllebig“ bezeichnet. „Man hat mich als starke und selbstbewusste Frau gekannt.“

Noch einmal den Ammersee und ihre Freunde in Bayern sehen

Willensstark ist sie noch heute. Daher hat sie alles daran gesetzt, den Ammersee und ihre Freunde in Bayern noch einmal zu besuchen. „Dass sich dieser Wunsch erfüllt hat, bedeutet für mich ganz viel. Es war mein ‚Herzenswunsch‘ und mein letzter Punkt auf meiner Bucket List“, sagt Marta Behrendt. Der englische Begriff „Bucket List“ meint eine Liste mit Dingen, die man im restlichen Leben noch tun möchte.

„Ich habe 28 Jahre hauptberuflich im Rettungsdienst gearbeitet, da habe ich viel gesehen und erlebt“, hält Markus Ferber fest. „Aber die Fahrt mit Marta Behrendt war auch für mich eine besondere Erfahrung, die bleiben wird, denn es war sehr emotional und von viel positiver Energie begleitet.“ Die Gruppe sei „bei Nebel und Regen“ morgens „der Sonne entgegen“ gestartet, beschreibt er. „Die Aufgabe des ,Herzenswunsch‘-Teams ist es, so viel wie nötig zu unterstützen und sich so viel wie möglich im Hintergrund zu halten“, betont Ferber. Daher spielten sich der Nachmittag und Abend mit dem Freundeskreis ab.

Am Sonntag ging es nach einem Frühstück und einer Stadtrundfahrt durch München – geführt von Marta Behrendt – zurück nach Herborn. Mit der Gewissheit: Ein Herzenswunsch wurde erfüllt.