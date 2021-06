Bedingungen für den Weinsommer in Herborn

Am Wochenende beginnt der Weinsommer im Herborner Stadtpark. Symbolfoto: J. Kunert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Weinsommer statt Weinfest. Das gilt auch in diesem Jahr in Herborn. An den kommenden fünf Wochenenden kommen Weinliebhaber im Stadtpark auf ihre Kosten. Wegen Corona gibt es einiges zu beachten.

An den Veranstaltungstagen ist der Park ab 16 Uhr geöffnet. Um 23 Uhr kommen die Korken in die Flaschen, eine halbe Stunde später wird der Park geräumt.

Maximal 350

Gäste sind erlaubt

Es dürfen bis zu 200 ungeimpfte Personen (ohne dokumentierten vollständigen Impfnachweis) aufs Gelände. Dazu können vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete bis zu einer Gesamtzahl von 350 Besuchern hinzukommen. Die maximale Besucherzahl wird unter anderem mit verschieden farbigen Chips kontrolliert, die beim Verlassen des Geländes wieder abgegeben werden müssen.

Die Veranstalter erwarten, dass alle ungeimpften Besucher einen aktuellen Negativtest vorweisen. Die bekannten Abstandsregeln sind einzuhalten. Zum Einchecken dient die Luca-App. Der QR-Code ist gut sichtbar im Eingangsbereich angebracht. Wer die App nicht nutzen kann, der muss den obligatorischen Kontaktdatenzettel ausfüllen.

Auf dem Gelände herrscht grundsätzlich Maskenpflicht. Die Mund-Nase-Bedeckung kann am Sitzplatz beziehungsweise am festen Stehplatz abgenommen werden.