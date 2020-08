Behinderungen aufBundesstraße 255

An der westlichen Zufahrt nach Herbornseelbach wird eine Ampel errichtet. Wegen der Bauarbeiten ist ab Dienstag mit Rückstaus auf der B 255 zu rechnen. Foto: Tanja Eckel

Herborn-Seelbach (red). Der Neubau der Ampelanlage an der westlichen Zufahrt von Herbornseelbach schreitet voran. Ab Dienstag, 1. September, bis einschließlich Freitag, 4. September, wird die Fahrbahn der B 255 auf einen Fahrstreifen eingeengt. Das teilte die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" mit.

Grund hierfür sind der nun anstehende Asphalteinbau und weitere Tiefbauarbeiten. Während der Arbeiten wird der Verkehr durch eine Baustellenampel geregelt. Dadurch ist laut "Hessen Mobil" mit erheblichen Beeinträchtigungen auf der Bundesstraße zu rechnen. Trotz verkehrsabhängiger Schaltung der Ampel lasse sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße ein Rückstau in Spitzenzeiten nicht vermeiden. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag abgeschlossen sein, so dass die B 255 ab Samstag wieder in beiden Richtungen befahrbar sein wird. Die Sperrung der einmündenden Marburger Straße bleibt bis zum Abschluss im Laufe des Septembers bestehen.