Beim Herborner "KulturzAUber" gibt es reichlich "Popcorn"

"Popcorn" ist der Titel der Absolventenshow, die zweimal beim "KulturzAUber" zu Gast ist. Foto: Artistenschule Berlin

HERBORN - Es ist ein würdiger Schlusspunkt für den "KulturzAUber" an der Herborner "KulturScheune": Am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. August, zeigen dort die Absolventen der Artistenschule Berlin ihre Show "Popcorn". Wir verlosen jeweils zwei Freikarten für die beiden Shows.

Es wird wild, bunt und circensisch: Nach der Schule geht die Show erst richtig los. Die jungen Künstler feiern nicht nur die vergangene Schulzeit und den Abschluss zum staatlich geprüften Artisten, sondern auch den Neuanfang und die Zukunft. Was wird auf sie zukommen? Wie können sie all das, was sie gelernt haben, zusammenfügen, um schließlich den ihnen ureigenen künstlerischen Charakter zu finden?

"Popcorn" ist die Metapher, wie der Mais, bevor er aufpoppt, gingen die Absolventen durch eine heiße Phase ihres Lebens. Sie sind körperlich und geistig gewachsen, sind erwachsen geworden und wechseln nun aus einer Lebensphase in die nächste. Und das bedeutet: It's Showtime.

GEWINNSPIEL Wenn Sie Eintrittskarten gewinnen möchten, rufen Sie am Dienstag, 10. August, um 8 Uhr unter Telefon 02771-87 44 01 in unserer Redaktion an. Die ersten beiden Anrufer gewinnen je zwei Tickets für die Shows am Mittwoch und Donnerstag. Danach wird die Leitung geschlossen. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abholen.

Ihre Show ist poetisch und voller Charme - dabei auch explosiv und physisch.

Ob Jonglage, Luftartistik oder Bodenakrobatik, das gesamte Spektrum der artistischen Künste wird bei dieser Feier mit großer Spielfreude und echtem Spaß an dieser so artifiziellen Arbeit dargeboten. Vorhang auf für "Popcorn"! Tickets gibt es ab 25 Euro im Vorverkauf unter anderem bei Optik Tafelski, dem Reisebüro Herborn, der Musicbox Dillenburg oder unter www.kusch-herborn.de.