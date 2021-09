Beratung in Sozialrechtsfragen

Jetzt teilen:

HERBORN - (red.) Der Sozialverband Deutschland (SoVD) lädt für Montag, 4. Oktober zu einer Sprechstunde ins Awo-Mehrgenerationenhaus im Walkmühlenweg 5 in Herborn ein. Sozialjuristin Sigrid Jahr berät von 10 bis 12 Uhr in allen Fragen des Sozialrechts, etwa zu Schwerbehindertenrecht, Rente, Hartz IV, Grundsicherung im Alter) Pflege- und Krankenversicherung, staatlichen Entschädigungsleistungen, medizinischer oder beruflicher Rehabilitation sowie Anträgen auf Absenkung des Rundfunkbeitrags. Interessenten müssen für eine Teilnahme an der Sprechstunde über die SoVD-Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden, Telefon 0611-2 05 52 16, einen Termin vereinbaren.