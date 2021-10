Berufsorientierung mit 250 Euro belohnt

Der Unternehmerverband Mittelhessen zeichnet die Schule an der Brühlsbacher Warte, Wetzlar und die Kirchbergschule Herborn für ihr Engagement bei der Berufsorientierung mit einem Fördergeld von jeweils 250 Euro aus (v. l.): Klaus-Achim Wendel, Sabrina Blöcher und Kristian Snoeijer. Foto: Franz Ewert

HERBORN/WETZLAR - Im Rahmen eines Vortrags in Herborn hat der Unternehmerverband Mittelhessen die Schule an der Brühlsbacher Warte in Wetzlar und die Kirchbergschule Herborn ausgezeichnet. Sie erhielten für ihr hohes Engagement und ihre herausragenden Leistungen bei der Berufsorientierung ein Fördergeld in Höhe von jeweils 250 Euro.

Wegen der Corona-Beschränkungen habe die Berufsorientierung an den Schulen, wie beispielsweise Praktika oder Unternehmensbesuche, nicht wie üblich umgesetzt werden können", bedauerte Klaus-Achim Wendel, der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Mittelhessen. "Dies haben wir zum Anlass genommen, um uns in Mittelhessen nach sogenannten Gütesiegelschulen umzusehen. Diese bemühen sich seit vielen Jahren - aber auch in Corona-Zeiten - herausragend um die Unterstützung der Jugendlichen bei der Suche nach einem geeigneten Beruf oder der passenden Ausbildung. Wir sind mit der Schule an der Brühlsbacher Warte in Wetzlar und der Kirchbergschule in Herborn schnell im Bereich der Förderschulen fündig geworden und haben uns entschlossen, diese mit einem Förderbeitrag zu unterstützen", erläuterte er.

Die Wetzlarer Förderschule, vertreten durch Schulleiter Kristian Snoeijer, hat ihre Schwerpunkte in den Bereichen Lernen, sowie körperliche und motorische Entwicklung und verfügt über eine eigene Sprachheilabteilung. Für die Kirchbergschule Herborn als Förderschule mit Schwerpunkt Lernen und Sprachheilförderung war Sabrina Blöcher vor Ort. Die Schule unterstützt die Berufswahl der Jugendlichen inzwischen beispielsweise durch digitale Kompetenzfeststellung.