Berufsorientierung via Livestream

Im "ME-Berufe-Stream" von Hessenmetall Mittelhessen bekommen Schüler per Videokonferenz einen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: Hessenmetall Mittelhessen

HERBORN/WETZLAR - Einen Tag lang haben die Neuntklässler der Comenius-Schule Herborn die Berufswelt der Metall- und Elektroindustrie kennengelernt. Im "ME-Berufe-Stream" von Hessenmetall Mittelhessen erhielten die Jugendlichen der Realschule per Videokonferenz einen Einblick in die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschlands größter Industriebranche. Unterstützt wurde das Format von Auszubildenden der Herborner Pumpentechnik.

"Betriebspraktika, Berufsberatung, Messen und Ausbildungsevents fallen derzeit pandemiebedingt aus. Das gilt auch für die Einsätze des M+E-InfoTrucks der Metall- und Elektroindustrie. Glücklicherweise konnten wir mit den neuen Livestreams ein adäquates Ersatzangebot für die Schülerinnen und Schüler auf die Beine stellen, denn Berufsorientierung darf gerade in der momentanen Situation nicht zu kurz kommen", freute sich Sebastian Höhn, Referent für Fachkräftesicherung und Berufliche Bildung bei Hessenmetall Mittelhessen.

Einblicke in 40 Berufe

der Metallindustrie

Die Livestreams geben mithilfe von multimedialen Präsentationen Einblicke in die Vielfältigkeit der mehr als 40 Ausbildungsberufe der Metall- und Elektroindustrie. Die Schüler lernen dabei nicht nur die neue App "M+E-Berufe" kennen, sondern beteiligten sich auch mit ihren Smartphones an Umfragen und nutzten die Gelegenheit, den live zugeschalteten Auszubildenden direkt Fragen zu stellen. Darüber hinaus bekamen sie praktische Tipps rund um die Bewerbung und Ausbildung in Hessens größtem Industriezweig.

Gemeinsam mit ihrem Ausbilder Dardan Ejupi informierten Alexander Blut und Jonathan Bese, die bei der Herborner Pumpentechnik als sogenannte Azubi-Mentoren eingesetzt werden, die Jugendlichen per Liveschalte über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in ihrer Firma.