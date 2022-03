Bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle in Herborn

Symbolfoto: Dan Race/Fotolia

HERBORN - Ein bewaffneter Täter hat am Dienstagabend in Herborn die kleine Spielhalle in der Hauptstraße am "Platz an der Linde" überfallen. Laut Polizei hat er Bargeld erbeuten können.

Gegen 19.35 Uhr, so ihr Sprecher Guido Rehr, habe der Räuber das Ladenlokal betreten und mit einer Pistole in der Hand zu dem diensthabenden Mitarbeiter gesagt: "Geld raus! Überfall!" Der Mitarbeiter habe dem Täter daraufhin einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag gegeben. Anschließend sei der Räuber mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Gegenüber der Polizei hat der Mitarbeiter den Täter wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlank. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe Mund und Nase mit einer schwarzen Maske bedeckt gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen und fragt: Wem ist im Umfeld der Spielhalle am Dienstag vor oder nach 19.30 Uhr eine verdächtige oder schnell weglaufende Person aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Kripo in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.