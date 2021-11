Bildhauer Christoph Oester spricht im Johanneum

Der Uckersdorfer Bildhauer Christoph Oester gibt am Donnerstag in der Aula des Herborner Johanneum-Gymnasiums Einblicke in seine Arbeit. Foto: Silas Koch

HERBORN - Der Uckersdorfer Bildhauer Christoph Oester ist am Donnerstag, 2. Dezember, am Johanneum-Gymnasium Herborn zu Gast. Auf Einladung des Fördervereins "Johannea" spricht er dann über "Kunst als Beruf(ung): Arbeit mit Bronzeskulpturen".

Christoph Oester stieg nach seinem Abitur 1995 am Johanneum-Gymnasium in der Bildhauer-Werkstatt seines Vaters mit ein. Seit 2004 führt er den Betrieb in Uckersdorf in zweiter Generation weiter. Gemeinsam mit seinem Vater schuf Christoph Oester unter anderem das Herborner Bürgerdenkmal, die Statue des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II. in Neuruppin, das Karl-Heine-Denkmal in Leipzig und die Germania von Gustav Eberlein in Neuhaus.

Heute entstehen in dem Atelier nicht nur große Denkmäler, sondern auch Trophäen für den Westernreitsport und Klangkunst in Bronze. Außerdem werden in der Werkstatt alte Kunstschätze rekonstruiert und restauriert.

Eines der neusten Werke findet sich in der Herborner Innenstadt: Auch das Bürgerdenkmal auf dem "Platz an der Linde" ist in der Werkstatt in Uckersdorf entstanden.

Einen Einblick in seine Arbeit gibt Oester am Donnerstag in der Aula des Herborner Gymnasiums. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Für die Veranstaltung gibt es ein Hygiene-Konzept, Zutritt haben ausschließlich Geimpfte und Genesene (2G-Regel). Zudem gilt auch auf den Sitzplätzen Maskenpflicht.