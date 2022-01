BMW durchbricht Garagentor und Wand

Mindestens 12 000 Euro Schaden hat ein Herborner bei einem Unfall verursacht. Symboloto: Friso Gentsch/dpa

HERBORN - Die Kombination aus winterglatter Straße und erheblicher Alkoholisierung bildete am Samstag, 8. Januar, vermutlich die Ursache für einen Unfall im Franzosenweg.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer gegen 3.15 Uhr nicht wie geplant von der Friedrich-Ebert-Straße rechts in die Friedrich-Birkendahl-Straße, sondern geradeaus auf ein Grundstück im Franzosenweg. Dort krachte der Wagen in eine leere Garage und durchschlug sowohl das Garagentor als auch die hintere Wand. Der Fahrer aus Herborn blieb dabei unverletzt.

Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm 1,8 Promille an, sodass ihn die Beamten für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation nahmen. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Schaden an dem Auto beträgt etwa 6000 Euro. Der Schaden an der Garage dürfte ersten Schätzungen zufolge noch etwas höher liegen.