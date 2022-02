Brandstiftung in Herborn: Polizei sucht Zeugen

Die Dillenburger Polizei sucht nach einem Brand in Herborn einen wichtigen Zeugen. Symbolfoto: Harald Kaster

HERBORN - An der Amtsgerichtskreuzung brannten bereits am Sonntag, 6. Februar, einige Mülltonnen. Ein Schuppen fing dabei Feuer. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun laut Mitteilung einen wichtigen Zeugen. Gegen 2.55 Uhr alarmierten Zeugen demnach die Feuerwehr und die Polizei. Die Brandstelle befand sich an dem Eckhaus der Au- und Westerwaldstraße hinter einem Holzschuppen, der als Lagerraum dient. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Acht Mülltonen, die Fassade des Schuppens und Teile des Dachs wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. "Ein Passant bemerkte das Feuer und klingelte bei Anwohnern sturm. Allerdings machte er sich bei den Einsatzkräften nicht bemerkbar", heißt es in der Mitteilung. Die Polizei sucht diesen Mann als wichtigen Zeugen und bitten ihn sich unter Telefon 02771/9070 bei der Kriminalpolizei in Dillenburg zu melden.

Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen und fragt in diesem Zusammenhang: Wem sind am 6. Februar vor 2.55 Uhr Personen im Bereich der Amtsgerichtskreuzung aufgefallen? Hat sich der Täter in den sozialen Medien oder über einen Messenger-Dienst mit der Tat gebrüstet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise erbittet ebenfalls die Dillenburger Kriminalpolizei unter Telefon 02771/9070.