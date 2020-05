Reinhard Strack Schmalohr (Kreis) und Regierungspräsident Christoph Ullrich lassen sich von Bürgermeisterin Katja Gronau und den Stadtmarketingmitarbeitern Michael Menk und Jörg Michael Simmer nüber das Autokino informieren. Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Autokino - ein Begriff, der nach 60er-Jahren klingt und vor Wochen noch so fern daher kam wie Mundschutz. Um den Menschen in und um Herborn nach über zwei Monaten kultureller Durststrecke etwas zu bieten, hat sich das Stadtmarketing-Team etwas einfallen lassen, das weit über Retrogefühl und ein paar Filme hinausgeht. Denn neben Vorführungen ab Freitag, 29. Mai, gibt es auch ein Bühnenprogramm mit Comedy, sogar eine YouFM-Party am 5. Juni.

Den kommunalen Einsatz fand Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich so beeindruckend, dass er sich mit den Organisatoren am Ort des Geschehens inklusive Bürgermeisterin Katja Gronau traf, um sich zu informieren und das Engagement zu loben.

"Wir brauchen Mutmacher für Mittelhessen, so wie dieses Autokino-Projekt hier", sagt Regierungspräsident Ullrich mit Blick über das weitläufige Festplatz-Areal am Walkmühlenweg. "Sie gehen mit gutem Beispiel voran, wie wir kreativ in einer solch schwierigen Situation buchstäblich nach vorn schauen können." Bis zu 250 Autos können nebeneinander aufgereiht stehen. Die Leinwand misst rund 130 Quadratmeter und der Ton kommt über eine UKW-Frequenz direkt in die Autos. "Eine Lärmbelästigung wird kein Thema sein", berichtet Jörg Michael Simmer, Geschäftsführer des Stadtmarketings.

Sieben Tage lang sollen die Menschen mal nicht an Corona denken müssen, sondern stattdessen zum Beispiel an Milo, Sunny und Renzo, die Hauptfiguren aus der deutschen Komödie "Night Life" mit Elyas M'Barek und Palina Rojinski, die die Autokino-Woche am Freitag, 29. Mai, um 22 Uhr eröffnet.

Alle wichtigen

Informationen im Internet

Bis dahin arbeiten Jörg Michael Simmer und sein Kollege Michael Menk eine Liste ab, damit eine solche große Veranstaltung unter hygienischen Sicherheitsaspekten auch genehmigt werden kann. "Die Eintrittskarten werden online gekauft und wir können die dann durch die Autoscheiben einscannen", berichtet Menk. Vieles gibt es zu bedenken, im Großen wie im Kleinen. Nach der Premiere folgen sieben weitere Vorführungen, darunter "Die Känguru-Chroniken", das Oscar-prämierte Musikdrama "A Star is born" mit Bradley Cooper und Lady Gaga, der Klassiker "Dirty Dancing" oder auch Kinderfilme wie "Tabaluga", "Angry Birds 2", "Liliane Susewind" und "Hotel Transsilvanien 3".

Jörg Michael Simmer war es, der über die Renaissance der Kinosessel auf vier Rädern stolperte. "In Herborn ist ja immer was los, das wollten wir auch in Corona-Zeiten aufrecht erhalten." Er suchte einen Anbieter und fand ihn im Saarland.

Alle Informationen rund um das Autokino sind im Internet unter der Adresse http://www.autokino-herborn.de zu finden. Dort gibt es auch Tickets sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und in Herborn unter anderem im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof, 02772-708-19 00 sowie im Reisebüro Herborn in der Hauptstraße 91, 02772-6 49 69 32.