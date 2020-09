Braucht Herborn ein Ärztezentrum?

Die SGH-Fraktion des Herborner Parlaments schlägt für Herborn ein Ärzte- und Gesundheitszentrum vor. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (hog). Wie kann Herborn in Zukunft die Versorgung mit Ärzten sicherstellen? Die Fraktion der Sozialgruppe Herborn (SGH) bringt den Bau eines Ärzte- und Gesundheitszentrums ins Gespräch. Zeitnah soll das Parlament sich damit beschäftigen.

"Ein Mittelzentrum wie Herborn will und kann es sich faktisch nicht leisten, eine ärzte-freie Zone zu werden", betont der Fraktionsvorsitzende Frank Deworetzki in einer Pressemitteilung. Die SGH stößt das Thema mit der Hoffnung an, "eine offene und lösungsorientierte Diskussion" auszulösen. Die Frage nach dem Standort solle bewusst erst einmal offenbleiben.

Anlass für den Vorschlag sei die Situation der Ärzte - nicht nur - in der Bärenstadt. "In den nächsten Jahren werden viele der in Herborn ansässigen Ärzte in Ruhestand gehen", heißt es in dem Papier. Dazu sei die Frage der Nachfolge zum Teil ungelöst.

Funktionierende Versorgung als wichtiger harter Faktor

Darüber, wie es um die Ärzte bestellt ist, informierte kürzlich der schon seit vielen Jahren in Herborn tätige Hausarzt und Diplom-Biologe Weigand Habermehl die Fraktion. Er gehört dem Praxisverbund Landarztnetz Lahn-Dill GmbH an.

Eine funktionierende medizinische Versorgung sei einer der wichtigsten harten Wirtschaftsfaktoren, so Deworetzki. Ohne qualifizierte und gesicherte Versorgung werde die Stadt an Attraktivität verlieren. Und: "Wir können nicht tatenlos zusehen, dass Herborn in den nächsten Jahren ungefähr die Hälfte seiner Ärzte durch Verrentung und Ruhestand verlieren wird, ohne im Vorfeld für eine qualifizierte Lösung zu sorgen."

Die SGH regt an, auf Erfahrungen in anderen Gemeinden und Städten zu blicken. Der Fraktionschef führt aus: "Die klassische Arztpraxis ist aus vielerlei Gründen zu einem Auslaufmodell geworden. Wir haben volles Verständnis dafür, dass sich jüngere Ärztinnen und Ärzte nur dann für den ländlichen Raum entscheiden, wenn sie in einem Angestelltenverhältnis tätig sein können."

Es gelte, die Wünsche der Kommune und der Ärzte unter einen Hut zu bringen. "Und das ist Aufgabe der Politik." Die Sozialgruppe schlägt vor, die Interessengruppen so früh wie möglich an einen Tisch zu bringen. Dabei müssten auch mögliche Förderungen der EU sowie von Bund, Land und Kreis rechtzeitig in den Blick genommen werden.

"Für umsonst wird ein Ärztezentrum nicht zu haben sein. Es sollte uns allen schon jetzt bewusst sein, dass dieses Vorhaben Geld kosten wird und andere Vorhaben dann warten müssen", weiß Deworetzki, der aber hervorhebt: "Von einem Ärztezentrum profitieren alle."