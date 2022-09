Brummende Schätzchen erobern wieder Herborn

Im schönen Ambiente der Herborner Altstadt sind am Sonntag wieder historische Fahrzeuge zu sehen. Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN HERBORN - Herborn (red). Gleich zwei Veranstaltungen locken am Sonntag, 4. September, nach Herborn: In der Innenstadt gibt es an diesem Tag nicht nur Old- und Youngtimer zu bestaunen, sondern auch allerlei Aktionen für Kinder.

Drei Jahre musste Herborn auf die Schloss-Rallye des Lions Clubs Herborn-Schloss verzichten. Am Sonntag, 4. September, kehrt sie in die historische Innenstadt zurück. Gleich an mehreren Standorten bekommen die Besucher ein facettenreiches Programm geboten. Im Fokus stehen vor allem die vielen Old- und Youngtimer, darunter auch historische Motorräder.

Starten werden die Fahrzeuge in verschiedenen Gruppen gegen 10 Uhr jeweils von den Schwimmbädern in Siegbach, Oberscheld, Schönbach und Sinn. Sie sollen um 11 Uhr am Marktplatz eintreffen. Dort werden sie dem Publikum vorgestellt und anschließend in der kompletten Innenstadt zur Besichtigung ausgestellt.

Erlös bleibt

in der Region

Am Marktplatz und in der oberen Hauptstraße werden Essen- und Getränkestände aufgebaut sein.

Der Erlös dieser Benefizaktion ist unter anderem für den Herborner Brotkorb, die Fördervereine der teilnehmenden Schwimmbäder sowie weitere regionale Institutionen und Vereinen bestimmt. Wer alte Brillen und nicht mehr benötigte Handys spenden möchte, kann diese am Marktplatz beim Veranstalter abgeben. Diese werden an entsprechende Organisationen weitergegeben und verwertet. Kurzfristige Fahrzeuganmeldungen sind noch möglich auf https://tinyurl.com/ 4c42kz3z. Weitere Infos gibt es auf www.herborn-schloss-rallye.de oder www.lions-club-herborn-schloss.de. Die Herborner Innenstadt wird am Sonntag ab 11 Uhr außerdem zur großen Eventbühne für Kinder und Jugendliche.

Innenstadt wird zur Eventbühne für Kinder

Neben der Old- und Youngtimer-Ausstellung richtet der Lions Club Herborn-Schloss auf dem Marktplatz sowie in der Bahnhofstraße am Rathaus ein Kinderprogramm unter dem Motto "Kinder Kultur Eck" aus.

Für die Jüngsten gibt es einiges zu entdecken: Mit dem Orchester der Comenius-Schule Herborn können Kinder Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Der Waldkindergarten Sinn wiederum wird mit den jungen Gästen Samenbeutel basteln. Und mit dem Verein "KikuZ" können Linoldrucke erstellt werden. Der Gehörlosen-Ortsbund Herborn vermittelt spielerisch Begriffe der Gebärdensprache. "MitMachMärchen" mit Sieglinde Reich und eine Kinder-Zumba mit Claudia Meinhardt runden das Programm ab.

Zwischen 11 und 17 Uhr können alle Aktionen kostenlos genutzt werden. Die Veranstaltung wird erstmals über das hessische Programm der "LandkulturPerlen" gefördert. Alle Erlöse kommen den teilnehmenden Gruppen zugute.