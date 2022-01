Burger Bürgerhaus wird an zwei Sonntagen zum Impfzentrum

Zwei Sonntagstermine: Am 23. und am 30. Januar können sich Impfwillige im Burger Bürgerhaus gegen Corona impfen lassen. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-BURG - Das Burger Bürgerhaus wird an den beiden kommenden Sonntagen, 23. und 30. Januar, zu einem Impfzentrum. Das Unternehmen RW Medical bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Herborn und Dr. Waseem Ahmed aus Herborn Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sowie Impfungen für Kinder ab fünf Jahren an.

Zwischen 10 und 18 Uhr können sich Interessierte nach Vereinbarung eines Termins online auf https://tinyurl. com/2p8npu2h gegen Covid-19 impfen lassen. Im Anschluss an die Buchung kommt per E-Mail eine Terminbestätigung. Zum Termin müssen Impfwillige den Impfpass und einen Identitätsnachweis (Personalausweis, Führerschein) sowie ihre Krankenversicherungskarte mitbringen.

Dokumente runterladen

und ausgefüllt mitbringen