Burger Landstraße: Baustelle wandert ein Stück weiter

Die Kanalbauarbeiten in der Burger Landstraße kommen voran. Ab sofort ist die Zufahrt zur Bürgermeisterwiese nur noch aus Richtung des Obertorkreisels möglich. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die Kanalbauarbeiten in der Burger Landstraße in Herborn schreiten voran. Für den zweiten Bauabschnitt wird nun die Verkehrsführung geändert.

Konnte man aus Richtung Burg kommend bisher noch bis und in die Zufahrt zur Bürgermeisterwiese gelangen, so ist dis ab sofort nur aus Richtung Herborn möglich.

Die Bauarbeiten sind erforderlich, um einen neuen Kanal für das Abführen von Schmutzwasser in die Erde zu bringen und einen unterirdischen Bachlauf von einem Mischwasserkanal abzutrennen. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle aber weiterhin passieren.

Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr zwischen Burg und Herborn. Die Fahrgäste sollten Hinweise an den Bushaltestellen beachten.

Grünphase an der Ampel an der B 255/B 277 verlängert

Weil die Vollsperrung der Burger Landstraße den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße B 255/B 277 stark belastet und es bereits öfter zu längeren Rückstaus stadtauswärts an der Ampel an der Alsbachkreuzung gekommen ist, ist Grünphase für Linksabbieger in Richtung Burg, Dillenburg und Aartal verlängert worden.