Busse halten nicht "Am Gewenn" und bei der Feuerwehr

Auf Höhe der Einfahrt Herborn-Seelbach-West entsteht in diesen Tagen eine Ampelanlage.

Herborn-Seelbach (red). Der Neubau der Ampelanlage auf der Bundesstraße B 255 am Abzweig Herborn-Seelbach-West hat auch Auswirkungen auf den Busfahrplan. Dies betrifft ab Donnerstag, 30. Juli, die Linien 402, 403, 407 und 503.

Aufgrund des Neubaus einer Ampelanlage können - bis voraussichtlich 9. September - die Linien 402 (Bischoffen - Herborn), 403 (Bad Endbach - Herborn), der Stadtverkehr in Herbornseelbach (Linie 503) sowie die "Blaue Linie" 407 (Bad Endbach - Herborn) die Seelbacher Haltestellen nur eingeschränkt bedienen.

Die Linien 402, 403 und 407 können rund sechs Wochen lang nur die Haltestelle "Gärtnerei" bedienen. Die Haltestellen "Feuerwehr" und "Am Gewenn" entfallen - auch bei der Stadtlinie - ersatzlos.

Nachdem die Straßenbaubehörde "Hessen-Mobil" vor einem Monat die Ampelanlage an der Abzweigung nach Ballersbach in Betrieb genommen hat, wird eine solche Anlage auch in Herborn-Seelbach-West gebaut.

Separate Abbiegespur

in Richtung Burg

Zukünftig wird es aus Herbornseelbach heraus eine separate Rechtsabbiegerspur in Richtung Burg geben.