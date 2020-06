Café "ZwoSieben" öffnet nach Corona-Pause

Hygiene wird großgeschrieben. Nach jedem Besuch reinigen die Mitarbeiter die Tische im Café "ZwoSieben" in Herborn. Foto: Dekanat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (hjb). Endlich wieder ein Anlaufpunkt für Schüler in Herborn: Das Café "ZwoSieben" am Sandweg gegenüber der Volksbank ist montags und mittwochs von 11.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 11.30 bis 18 Uhr wieder geöffnet.

"Schön, dass wieder auf ist", sagt Alrik Becker, der gerade an die Theke tritt und Waffeln und eine Cola bestellt. Der Abiturient trifft sich hier mit Freunden und sagt: "Wir haben das Café in den zurückliegenden Wochen richtig vermisst". Die Freunde sitzen später gemeinsam in einer Ecke. Abstand halten ist auch hier das Gebot der Stunde.

Jeder Besucher muss Kontaktdaten hinterlegen

Damit das Café "ZwoSieben" wieder ein offener Treffpunkt für die meist jugendlichen Menschen sein kann, hat das Team eine Menge Zeit und Geld investiert: "Wir haben auf dem Boden Abstandhalter markiert, eine Einbahnstraße im Ladenlokal eingerichtet, die Sitzplätze reduziert und die Stühle auf den erforderlichen Abstand gestellt. Die Mitarbeiter hinter der Theke werden mit Plexiglaswänden geschützt", erzählt Isabelle Schreiber.

Zudem wurden abwaschbare Plastiktischdecken für die Holztische im Lokal gekauft und natürlich ganz viel Desinfektionsmittel besorgt. "Wer das Café betritt, wird von uns freundlich gebeten, sich die Hände zu waschen. Eine Desinfektionsstation haben wir am Eingangsbereich eingerichtet", berichtet Schreiber.

Die Gemeindepädagogin ist im Evangelischen Dekanat an der Dill für das Projekt Jugendkirche und im Café "ZwoSieben" angestellt. "Die Jugendlichen waren ganz begierig, dass wir das Café in der Corona-Zeit wieder öffnen. Aber wir mussten erst die Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Hygienebestimmungen umsetzen. Wir möchten unsere Gäste schützen und wir haben auch ein paar Mitarbeitende, die zur Risikogruppe gehören, die wir schützen wollen. Daher arbeiten wir jetzt in festen Teams, die unabhängig voneinander im Café tätig sind, falls ein Team in Quarantäne muss", sagt sie. Jeder Besucher muss bei der Bestellung an der Theke eine Karte mit seinen Kontaktdaten ausfüllen, die eine gewisse Zeit aufgehoben werden. "Falls mal nachgeforscht werden muss, wer an welchem Tag im Café war", sagt Schreiber. Auch der Kugelschreiber wird nach Gebrauch sofort desinfiziert.

Verlässt ein Gast den Platz, werden die Tische sofort gereinigt, gleiches gilt für die Toilette. Für das spendenbasierte Jugendprojekt von CVJM und dem Evangelischen Dekanat an der Dill ist das ein enormer Mehraufwand. Besonders teuer waren die Bodenaufkleber, die zudem rutschfest sind, und die Plexiglasscheiben an der Theke.

Das Café "ZwoSieben" will eine Oase für junge Menschen sein. Es bietet Waffeln, Snacks, heiße Kaffee-Spezialitäten und kalte Erfrischungen an.