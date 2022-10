Calvin trifft Luther in Herborn

ANGEBOTE ZUM REFORMATIONSTAG

In Hirzenhain und Simmersbach gibt es von Sonntag, 30. Oktober, bis zum 12. November (Samstag) eine BibelausstellungSie ist täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Im evangelischen Gemeindehaus in Hirzenhain (Hirzenhainer Straße) ist eine Buchdruckerpresse zu sehen. Es werden Buchseiten mit Bibeltexten wie zur Zeit Luthers gedruckt. In der Schreibstube gibt es Workshops in Schönschreiben und Textgestaltung. Zudem sind Bibeln aus der Zeit vor Luther zu sehen, es gibt Informationen zu sprachlichen Leistungen und Sprichwörtern Luthers, Beispiele für seine Übersetzungsarbeit und Hausbibeln aus Dörfern im Dillgebiet. Im evangelischen Vereinshaus Simmersbach (Im Girnbachtal) lädt ein Rundgang zu "6000 Jahre und ein Buch" ein. Es geht um die Entstehung der Schrift, Faksimiles der ältesten Schriften und Papyri, erste biblische Zeugnisse, mittelalterliche Schriften und moderne Bibeln. Anmeldungen für Gruppenführungen: Michael Brück, Telefon 02770-635, und Eberhard Hoppe, Telefon 0179-2016968. Gottesdienste am Sonntag, 30. Oktober: 10 Uhr, ev. Kirche Eibelshausen; 18 Uhr, evangelische Stadtkirche Haiger. Gottesdienste am Reformationstag, 31. Oktober: Die evangelischen Kirchengemeinden rund um den Wilhelmsturm laden um 18 Uhr zu einem Gottesdienst in die Kirche Sechshelden; 18.30 Uhr, ev. Kirche Nanzenbach; 19 Uhr, ev. Kirche Driedorf; 19.30 Uhr, ev. Kirche HirzenhainDie evangelischen Kirchengemeinden Ballersbach, Bicken und Offenbach laden für 19.30 Uhr zu einem Gottesdienst in die ev. Kirche in Ballersbach ein.